Прекратите искать негатив! Дайырбек Орунбеков ответил правозащитнице на критику

Он тоже призвал активистов прекратить везде искать негатив и заявил, что есть предел для пустой болтовни.
Правозащитница Гульгакы Мамасалиева на своей странице в Facebook упрекнула главу пресс-службы президента Дайырбека Орунбекова в том, что он называет НПО лжецами, когда активисты указывают на плохое качество построенных для пострадавших во время вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе жителей Баткена домов.
Ранее в областной администрации заявили, что строительство еще 86 домов будет завершено до конца марта. По данным пресс-службы представительства главы государства в Баткене, владельцы жилья, требующего ремонта, получили по 100 тысяч сомов.
«Всего на ремонт домов деньги выданы 499 гражданам. Общая сумма составила 13 миллионов 491 тысячу сомов», — проинформировали чиновники.
Дайырбек Орунбеков ответил на критику. Он тоже призвал активистов прекратить везде искать негатив и заявил, что есть предел для пустой болтовни.
«Можете ли вы давать оценку качеству домов? Хозяева довольны и говорят, что раньше их стены были построены из глины, а теперь из кирпича и бетона. Есть же предел болтовне», — написал Дайырбек Орунбеков.
Напомним, в феврале журналист Эламан Карымшаков провел расследование о ходе восстановления домов в Баткенской области, разрушенных в результате вторжения Таджикистана в Кыргызстан в сентябре 2022 года. В материале указывалось, что компанией, которая выиграла тендер на строительство, управляет 20-летний студент без опыта. После конкурса фирму передали в управление Давиду Камбарову — приближенному управляющего делами президента Каныбека Туманбаева.
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