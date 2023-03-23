Две российские авиакомпании возобновят рейсы из Москвы на Иссык-Куль

На период летнего сезона авиакомпании "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" вновь запустят прямые рейсы из Москвы в Тамчи.

Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом рейсов станет больше. Авиаперевозки начнутся раньше - не в начале июня, а уже в конце апреля - начале мая. "Уральские авиалинии" будут выполнять рейсы из аэропорта "Домодедово" в Тамчи с 27 апреля. "Аэрофлот" откроет рейсы на Иссык-Куль 2 мая. Авиакомпания будет осуществлять полеты четыре раза в неделю (год назад было два в неделю).

В Ассоциации туроператоров России добавили, что по сравнению с прошлым годом стоимость авиабилетов из Москвы на Иссык-Куль выросла на 20-25%.

"Если в июне прошлого года билет из Москвы в Тамчи стоил около 9,5 тыс. рублей, то в этом году, как минимум, это 11,7 тыс. рублей в одну сторону на одного пассажира. У "Аэрофлота" во второй половине июня билеты в обе стороны – от 27 тыс. рублей без багажа и от 33 тыс. рублей - с багажом, у "Уральских авиалиний" тарифы с багажом на том же уровне – около 33 тыс. рублей", - отметили в ассоциации.



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