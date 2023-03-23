Милиционеры пойдут под суд за отказ принять заявления о краже

Органы прокуратуры Баткенской области выявили факт сокрытия сотрудниками милиции заявления о преступлении.
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Как уточняется, ранее, в ночь на 22 августа 2022 г., неизвестные проникли в кафе "Мазза" в Баткене и украли оттуда деньги, коробку для пожертвований и напитки на 5 400 сомов.
Арендатор заведения М. А. сообщил о происшествии в ГОВД Баткена, однако прибывшая на место следственно-оперативная группа, по данным прокуратуры, скрыла факт кражи и не зарегистрировала в АИС ЕРП.
Прокуратура Баткенского района возбудила уголовное дело по статье "Отказ или укрытие от регистрации заявления или обращения о совершенном преступлении".
По результатам следствия обвинения предъявлены трем сотрудникам милиции - М. О., Ы. А. уулу и Ы. Ж., говорится в сообщении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Кроме этого, прокуратура Кадамджайского района возбудила уголовное дело по той же статье в отношении участкового инспектора Кадамджайского РОВД Н. Б. по факту "укрытия кражи телефона". По результатам следствия ему предъявлено обвинение, уголовное дело также направлено в суд для рассмотрения по существу.
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