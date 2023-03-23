В Бишкеке мужчина взял 12 тысяч долларов за визу и скрылся. Он задержан

В Бишкеке мужчина взял 12 тысяч долларов за визу и скрылся.
Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.
По ее данным, 19 февраля 2022 года в милицию обратился гражданин Д.А. с просьбой принять меры в отношении гражданина по имени "А.", который 16 октября 2021 года под предлогом оказать содействие в получении визы США, завладел денежными средствами в размере 12 тысяч 800 долларов. После чего скрылся в неизвестном направлении.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.
В рамках возбужденного уголовного дела документально была установлена личность подогреваемого лица, им оказался гражданин А.А. 1982 года рождения, который был объявлен в розыск. В отношении, которого Октябрьским районным судом заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1 со сроком на два месяца.
В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемый был задержан, он водворен в ИВС.
В настоящее время установлено его причастность в совершении других фактов преступлений.
Граждане, пострадавших от преступных действий злоумышленника и владеющих какой-либо информацией просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0 (502) 411 813, 0(700) 126 622 или 102".
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