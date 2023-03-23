В Таможенной службе прокомментировали задержание своих сотрудников, причастных к лжетранзиту товаров.
Об этом сообщает пресс-служба ГТС.
"18 марта 2023 года в средствах массовой информации появилась информация, распространённая пресс-службой ГКНБ КР относительно задержания сотрудников Государственной таможенной службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики, причастных к лжетранзиту товаров и раскрытии коррупционной схемы контрабанды товаров народного потребления из Китая.
Комментируя данную новость, ГТС отмечает, что работа по выявлению коррупционной схемы, к которой были причастны сотрудники таможенной службы, была осуществлена сотрудниками главного управления по борьбе с контрабандой ГТС совместно с сотрудниками ГКНБ КР. Материалы дела находились под личным контролем председателя таможенной службы Самат Исабекова.
Выявление вышеуказанной коррупционной схемы говорит о том, что Государственная таможенная служба продолжает вести активную работу по искоренению коррупционных проявлений в органах таможенной службы и очищению личного состава от недобросовестных сотрудников".
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