Вез мужик из Кара-Балты марихуану...

Приговором Сокулукского районного суда Георгий Е. осужден на семь лет исправительной колонии строгого режима.

Коллегий Чуйского областного суда этот приговор оставила в силе.

Верховный суд отменил оба решения и назначил Е. наказание в виде двух лет лишения свободы.

Осужден он за то, что в апреле 2021 года вез из Кара-Балты по Сокулукскому району восемь с половиной килограммов непонятного вещества с запахом конопли. Вещество было похоже на песок и, как определили эксперты, действительно содержало марихуану. Но сколько конкретно в этой смеси марихуаны и кафельного клея было собственно наркотика – эксперты определить затруднились.

Верховный суд счел, что особо крупный размер наркотического вещества не доказан, потому что неизвестен его реальный вес, как не доказана и его перевозка с целью сбыта (именно это первоначально вменялось Е. и именно это легло в основу предыдущих приговоров).

Сам подсудимый рассказал, что вез наркотик исключительно для собственного употребления "в связи с состоянием здоровья". Какое такое состояние здоровья требует курения намешанной с клеем марихуаны? Это осталось за кадром. Известно лишь, что Е. – наркоман со стажем и действительно нуждается в принудительном лечении.





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