Больше новостей на нашем телеграм-канале

Подробности Общество Просмотров: 4

В Таджикистане произошло землетрясение. Толчки ощущались и на юге Кыргызстана

Землетрясение магнитудой 5,6 сегодня ночью зафиксировали в Таджикистане. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр землетрясения находился в 58 километрах от Раззакова (Кыргызстан) на территории Таджикистана. Очаг находился на глубине 15 километров. Толчки ощутили жители Баткенской области. О разрушениях не сообщается.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/261379/