В Таджикистане произошло землетрясение. Толчки ощущались и на юге Кыргызстана

Землетрясение магнитудой 5,6 сегодня ночью зафиксировали в Таджикистане.
Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения находился в 58 километрах от Раззакова (Кыргызстан) на территории Таджикистана. Очаг находился на глубине 15 километров.
Толчки ощутили жители Баткенской области.
О разрушениях не сообщается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/261379/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!