В Кыргызстане директоров школ будут обучать. По каким направлениям

Директоров школ будут обучать. Об этом на выездном заседании коллегии Минобраза по вопросам сферы образования Чуйской области заявил глава ведомства Каныбек Иманалиев.
По словам министра, в стране насчитывается 2,5 тысячи директоров школ.
Они будут проходить обучение по четырем направлениям:
-каким должен быть директор школы в настоящее время;
-как писать заявку на грант международных организаций, финансовых институтов;
-как повысить общий уровень в ОРТ;
-усиление подготовки к международному исследованию PISA-2025 для повышения авторитета Кыргызстана.
Напомним, в 2022-м президент подписал указ, согласно которому в школах должны смениться директора, которые занимают должность более пяти лет. При этом они также могут участвовать в конкурсе в своей же школе.
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