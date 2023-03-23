Кыргызстанец Илимбек Акылбек уулу стал чемпионом бойцовской лиги Octagon

Кыргызстанец Илимбек Акылбек уулу стал чемпионом бойцовской лиги Octagon.

Об этом сообщается на странице лиги в Instagram.

Бой против Айваза Айдинова из Казахстана за чемпионский пояс в легчайшем дивизионе завершился в третьем раунде удушающим приемом кыргызстанца.

Илимбек Акылбек уулу выиграл чемпионский пояс и $10 тысяч.

Еще один спортсмен из Кыргызстана Абузар Исраил уулу одержал победу над Шахриером Вохидовым из Таджикистана техническим нокаутом во втором раунде.

Кыргызстанка Бактыгуль Курманбекова свой бой проиграла Аян Турсын из Казахстана.

Турнир Octagon 43 состоялся вчера, 22 марта, в Алматы.



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