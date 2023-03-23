ГКНБ КР: На территории Джалал-Абадской области временно приостановлена деятельность незаконно функционирующих стоматологических клиник

Бишкек, "Саясат.kg". При этом, стоматологические услуги считаются из одним возможных факторов распространения вирусных заболеваний, передающихся через кровь.

ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области осуществлена проверка деятельности стоматологических клиник (кабинетов) на территории г.Джалал-Абад, Сузакского, Базар-Коргонского и Ноокенского районов Джалал-Абадской области.

По результатам мероприятий установлено, что из 122 частных стоматологических клиник 78 осуществляют свою деятельность без соответствующей лицензии. При этом, зафиксированы многочисленные нарушения санитарной безопасности (отсутствие средств санитарии, гигиены, условий утилизации медицинских отходов и т.д.). Кроме этого, выявлены факты отсутствия регистрации юридического лица в органах юстиции, в налоговых органах и сокрытия реальных показателей доходов от оказываемых услуг.

Проверкой также установлено, что большинство лиц оказывали стоматологические услуги без наличия профильного высшего образования и соответствующих сертификатов для оказания узконаправленных стоматологических услуг как протезирование, имплантация, хирургическое удаление зубов и т.д.

По данным Джалал-Абадского областного Центра семейной медицины за 2021 и 2022 годы на территории области отмечается динамика распространения среди населения вирусного гепатита формы B и С. Так, если в 2021 году на территории области выявлены 1308 случаев заражения, то в 2022 году указанный показатель вырос до 1979 случаев. При этом, стоматологические услуги считаются из одним возможных факторов распространения вирусных заболеваний, передающихся через кровь.

В настоящее время деятельность указанных клиник приостановлена, создана специальная комиссия из числа сотрудников Министерства здравоохранения, Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, налоговой службы и других ведомств для изучения и приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства, регулирующего деятельность указанной категории медицинских учреждений.