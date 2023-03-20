Дайырбек Орунбеков про упавшую стену аэропорта в Тамчи: Компания-подрядчик все восстановит

Остальные участки стены возведены в соответствии с правилами.
Руководитель пресс-службы президента Дайырбек Орунбеков заявил, что компания-подрядчик, которая возводила стену аэропорта "Иссык-Куль" в Тамчи, восстановит ее за свой счет.
"Госпредприятие "Кыргызстройсервис" заключило договор с частной подрядной организацией на возведение ограждения вокруг международного аэропорта в Тамчи. 18 марта из-за сильного ветра на Иссык-Куле обрушилась стена на участке, где еще не были завершены работы по бетонированию. Компания-подрядчик восстановит стену и все расходы по восстановлению возьмет на себя.
Остальные участки стены возведены в соответствии с правилами. В настоящее время ведутся работы по очистке территории, где упала стена, а после ее приведут в порядок .
Отмечу, что ГП "Кыргызстройсервис" в итоге тщательно проверит качество сооружения и примет работу только в том случае, если строительные нормы соответствовали требованиям", - заявил руководитель пресс-службы президента.
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