Дайырбек Орунбеков про упавшую стену аэропорта в Тамчи: Компания-подрядчик все восстановит

Остальные участки стены возведены в соответствии с правилами.

Руководитель пресс-службы президента Дайырбек Орунбеков заявил, что компания-подрядчик, которая возводила стену аэропорта "Иссык-Куль" в Тамчи, восстановит ее за свой счет.

"Госпредприятие "Кыргызстройсервис" заключило договор с частной подрядной организацией на возведение ограждения вокруг международного аэропорта в Тамчи. 18 марта из-за сильного ветра на Иссык-Куле обрушилась стена на участке, где еще не были завершены работы по бетонированию. Компания-подрядчик восстановит стену и все расходы по восстановлению возьмет на себя.

Остальные участки стены возведены в соответствии с правилами. В настоящее время ведутся работы по очистке территории, где упала стена, а после ее приведут в порядок .

Отмечу, что ГП "Кыргызстройсервис" в итоге тщательно проверит качество сооружения и примет работу только в том случае, если строительные нормы соответствовали требованиям", - заявил руководитель пресс-службы президента.



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