Почему взрослые дети редко звонят родителям: ответ психолога

На первых этапах это бывает сложно, особенно если вы привыкли каждый вечер проводить вместе.

Родители, к сожалению, могут ждать звонка пару дней, неделю и даже месяц, но выросшее чадо так и не набирает номер, хотя скучает не меньше. Почему так бывает? Объясняет клинический психолог и спикер Doctorpiter Денис Долгов.

Даже если ребенок сильно привязан к матери и отцу, то рано или поздно все равно придется сепарироваться и начать жить самостоятельно. На первых этапах это бывает сложно, особенно если вы привыкли каждый вечер проводить вместе.

Но проходит время, выросшие дети заводят своих детей, у них много забот и проблем. Они могут скучать по родителям, но все равно не звонить. И виноваты по большей части в этом сами родители, считает психолог.

"Очень часто родители взрослых детей жалуются на то, что дети им редко звонят, а когда они звонят дочери или сыну сами, то те стараются поскорее закончить разговор. Что думает родитель? Наверняка что-то типа того, что "ребенок меня больше не любит", "где же его чувство благодарности" и вообще "что за поколение растет", - говорит он.

Как подчеркивает Долгов, на самом деле причина в другом: родители в общении со взрослыми детьми могут быть очень токсичными. Как это проявляется? Вот несколько наглядных примеров:

-бесконечная критика (сколько можно есть, посмотри, как ты растолстела);

-непрошеные советы (иди сходи на свидание с сыном тети Люды, нечего дома сидеть);

-оценочные негативные суждения (столько работаешь, а денег все равно не хватает, ну что ты за ребенок);

-упреки (тебе уже почти 30 лет, а ты не замужем/не женат, где твоя голова);

-претензии (вот был рядом с нами, а не зашел, не надо говорить, что очень устал на работе).

Получается, что общение строится из позиции контролера и человека, который "точно лучше знает".

"Кому это понравится? Критика, пускай даже справедливая, точно не придется по душе человеку. Непрошеные советы бесят, негативные оценки и эпитеты выводят из себя. Дети, даже испытывая к вам теплые чувства, стараются минимизировать общение, защищаясь таким образом от потока токсичного негатива, исходящего от вас. Им его и так хватает в собственной жизни", - считает психолог.

Как исправить ситуацию? Эксперт советует сделать общение с детьми приятным и радостным. Взрослые люди сами разберутся со своей жизнью, а если понадобится совет - они спросят.

"Перестаньте быть токсичным, станьте человеком-праздником в семье, дети к вам потянутся. Похвалите их или пожалейте, если это требуется. И результат вас приятно удивит", - подытожил психолог.



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