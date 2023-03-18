МИД КР: Китай возобновил выдачу виз кыргызстанцам

Китай возобновил оформления виз для иностранных граждан, в том числе для граждан Кыргызстана, сообщает пресс-служба МИД КР.

Как отмечается, согласно информации Департамента консульской службы МИД КНР, в целях дальнейшего облегчения передвижения принято решение с 15 марта 2023 года внести следующие коррективы в визовую политику страны для въезда и пребывания иностранных граждан на территории Китайской Народной Республики:

- с 15 марта 2023 года восстанавливается въездная функция виз, выданных до 28 марта 2020 года и все еще находящихся в пределах срока действия (прим: с 15 марта т.г. в КНР можно будет въехать по визам, выданным до 28 марта 2020 года с еще не истекшим сроком действия);

- находящиеся за рубежом учреждения Китайской Народной Республики, осуществляющие выдачу виз КНР, возобновляют рассмотрение и выдачу всех категорий виз КНР иностранным гражданам, направляющимся в Китайскую Народную Республику.

Вместе с тем Министерство отмечает, что проводит соответствующую работу с китайской стороной по увеличению количества мест для записи на электронную очередь для соискателей водительских виз Китайской Народной Республики.

Министерство обращает особое внимание граждан Кыргызской Республики – в случае наличия информации о незаконной деятельности посреднических структур или отдельных лиц, оказывающих посреднические услуги и содействие в получении виз той или иной категории, незамедлительно обращаться в правоохранительные органы Кыргызской Республики.

Кабар