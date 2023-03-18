В ряде районов Бишкека два дня не будет газа , сообщает пресс-служба ОсОО «Газпром Кыргызстан».
По ее данным, в некоторых частях г. Бишкек планируется проведение ремонтно-восстановительных работ по устранению утечек природного газа на подземных газопроводах среднего давления.
В связи с этим, будет прекращена подача природного газа в следующих районах г.Бишкек:
- с 22 по 23 марта по ул. Дастан, Максат, Медина, Мыскал, Кулиева ж/м «Колмо»;
- с 22 по 23 марта в районе, ограниченном улицами: Лермонтова, Восточная, Ибраева, пр. Ленина; Фрунзе, Коенкозова, пр. Манаса, пр. Чуй.
«Бишкекгаз» приносит извинения за доставленные неудобства и просит абонентов с пониманием отнестись к вынужденному отключению подачи природного газа и временно перейти на альтернативные источники энергии.
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