ГНС: Граждане должны представить информационный расчет на свое имущество

До 1 апреля юридические лица, до 1 мая – физические лица должны представить информационный расчет по налогу на имущество.
Государственная налоговая служба Кыргызской Республики напоминает о необходимости заполнить и сдать в налоговый орган информационные расчеты по налогу на имущество за текущий налоговый период. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.
Так, до 1 апреля юридические лица, до 1 мая – физические лица должны представить информационный расчет по налогу на имущество (транспорт, жилое или нежилое здание, земля).
Информационный расчет можно сдать двумя способами: в электронной форме через "личный кабинет" Salyk.kg или в бумажном варианте с посещением налогового органа, а также можно отправить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
За несвоевременное представление информационного расчета предусмотрен административный штраф для физических лиц в сумме 3000 сомов, юридических лиц – 13000 сомов.
URL: https://www.vb.kg/428099
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!