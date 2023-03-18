ГНС: Граждане должны представить информационный расчет на свое имущество

До 1 апреля юридические лица, до 1 мая – физические лица должны представить информационный расчет по налогу на имущество.

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики напоминает о необходимости заполнить и сдать в налоговый орган информационные расчеты по налогу на имущество за текущий налоговый период. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

Так, до 1 апреля юридические лица, до 1 мая – физические лица должны представить информационный расчет по налогу на имущество (транспорт, жилое или нежилое здание, земля).

Информационный расчет можно сдать двумя способами: в электронной форме через "личный кабинет" Salyk.kg или в бумажном варианте с посещением налогового органа, а также можно отправить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

За несвоевременное представление информационного расчета предусмотрен административный штраф для физических лиц в сумме 3000 сомов, юридических лиц – 13000 сомов.

URL: https://www.vb.kg/428099