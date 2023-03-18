Серийного домушника тюрьма не исправила

22-летний бишкекчанин, оператор одного из интернет-клубов, в 2020 году Свердловским судом был приговорен к пяти годам лишения свободы.
И уже через два года оказался на воле со справкой, свидетельствовавшей о полном отбытии срока наказания.
4 сентября 2022 года он вернулся к своему преступному промыслу и стал обносить дома в жилмассиве "Кара-Жыгач". В тот день он залез в первый дом и украл 25 000 сомов и золотую цепочку.
22 сентября проник в другой дом этого же жилмассива и ушел оттуда с чужим ноутбуком.
26 сентября – третья кража. "Улов" вора составил 25 000 сомов.
30 сентября – 11 000 сомов.
4 октября – 8 000 сомов.
Каким образом он проникал в дома? Это – очень поучительная история о том, что, уходя из дома, не надо оставлять ключи ни под ковриком, ни над электросчетчиком, ни в ботинке на крыльце (именно в этих местах прятали ключи хозяева ограбленных домов).
Октябрьский районный суд приговорил рецидивиста к трем годам исправительной колонии строгого режима… Глядишь – через год опять выйдет на свободу и примется за старое.
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