Депутат предлагает разграничить обязанности электрических распредкомпаний

Депутат парламента Бактыбек Чойбеков предлагает поправки в Закон «Об электроэнергетике».

Документ вынесен на общественное обсуждение.

В нем говорится, что изменения разработаны для конкретизации и определения полномочий, а именно обязанностей распределяющих предприятий независимо от их форм собственности по обеспечению электроснабжением всех клиентов.

Автор отмечает, что Закон «Об электроэнергетике» от 28 января 1997 года не содержит четкого развернутого понятия электросетевого оборудования, с помощью которых потребители обеспечиваются электроэнергией.

Бактыбек Чойбеков предлагает внести это определение.

Он отметил, что суть проблемы такова, что такие компании, как «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро», «Джал-Алабадэлектро», НЭСК собирают плату за потребленную электроэнергию, а строить новые сети для обеспечения новых потребителей не хотят, ссылаясь на отсутствие средств.

Бактыбек Чойбеков пояснил, что поэтому местные жители самостоятельно пытаются решать вопрос строительства линий электропередачи, установку трансформаторных подстанций своими силами, собирая хоть какие-то деньги, чтобы не оставаться без света.

«Но когда они сталкиваются с перебоями и отключениями света, энергетики зачастую не выезжают, а если даже выезжают не могут тратить комплектующие, так как оборудование не на их балансе. Другая проблема такова, что электроэнергетические предприятия не берут на баланс построенные сети поскольку они не отвечают требованиям», — считает парламентарий Чойбеков.

Он подчеркнул, что при рассмотрении инициируемого им законопроекта важно учитывать, что одной из главных функций электроэнергетических предприятий является бесперебойное и надежное обеспечение всех потребителей качественной электроэнергией, так как она является товаром.

Он предлагает ввести нормы, согласно которым каждая сторона в этих правоотношениях будет заниматься своими обязанностями в рамках законодательства.

В частности, Бактыбек Чойбеков считает, что владельцев лицензий независимо от форм собственности надо обязать строить объекты электросетевого обеспечения для бесперебойной подачи электроэнергии потребителям.



Ссылка: https://24.kg/vlast/261154/