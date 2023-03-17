Оштрафован водитель Байсалова за подложные номера

Водителя вице-премьер-министра Эдиля Байсалова оштрафовали на 18 тыс. сомов.

Информцию об этом подтвердили в УПСМ Бишкека.

Так, 15 тыс. сомов - штраф за езду с подложными номерами, 3 тыс. сомов - за езду по пешеходному тротуару возле Дворца спорта им. Кожомкула.

"Мы выявили, что на Ford Mondeo были закреплены номера от другого автомобиля", - рассказали в УПСМ.

Напомним, ранее было опубликовано видео, где авто Эдиля Байсалова едет по тротуару возле Дворца спорта в Бишкеке.



URL: https://kaktus.media/477467