Оштрафован водитель Байсалова за подложные номера

Водителя вице-премьер-министра Эдиля Байсалова оштрафовали на 18 тыс. сомов.
Информцию об этом подтвердили в УПСМ Бишкека.
Так, 15 тыс. сомов - штраф за езду с подложными номерами, 3 тыс. сомов - за езду по пешеходному тротуару возле Дворца спорта им. Кожомкула.
"Мы выявили, что на Ford Mondeo были закреплены номера от другого автомобиля", - рассказали в УПСМ.
Напомним, ранее было опубликовано видео, где авто Эдиля Байсалова едет по тротуару возле Дворца спорта в Бишкеке.
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