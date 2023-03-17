"Пассивно разъясняли". Мэра и главу налоговой службы Нарына оштрафовали на 10 тысяч сомов

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Мэра и главу налоговой службы Нарына привлекли к административной ответственности и оштрафовали за то, что они "пассивно вели разъяснительные работы, предусмотренные в Налоговом кодексе, среди предпринимателей по применению контрольно-кассовых машин". Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
К ответственности провинившихся чиновников привлекла прокуратура области по ст. 435 "Нарушение должностными лицами требований нормативных правовых актов" Кодекса о правонарушениях. Также на них наложили административный штраф в 10 тыс. сомов.
URL: https://kaktus.media/477478
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!