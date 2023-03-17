"Пассивно разъясняли". Мэра и главу налоговой службы Нарына оштрафовали на 10 тысяч сомов

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Мэра и главу налоговой службы Нарына привлекли к административной ответственности и оштрафовали за то, что они "пассивно вели разъяснительные работы, предусмотренные в Налоговом кодексе, среди предпринимателей по применению контрольно-кассовых машин". Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

К ответственности провинившихся чиновников привлекла прокуратура области по ст. 435 "Нарушение должностными лицами требований нормативных правовых актов" Кодекса о правонарушениях. Также на них наложили административный штраф в 10 тыс. сомов.



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