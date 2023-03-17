В Кыргызстане официально запустили правительственные акселераторы

...согласно которой государственные органы должны решить проблемы и достигнуть поставленных целей в 100-дневный срок.
Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров и замглавы кабинета министров Объединенных Арабских Эмиратов по вопросам конкурентоспособности и обмена опытом, председатель Совета по конкурентоспособности Абдулла Нассер Лута дали старт запуску программы «Правительственные акселераторы». Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
На первом этапе в течение 100 дней будут реализованы проекты по трем направлениям:
-Сокращение барьеров для предоставления услуг дошкольного образования и повышение охвата детей дошкольным образованием в Кыргызстане;
-Упрощение процедуры получения разрешений на установление электростанций для электромобилей;
-Упрощение процедуры прохождения освидетельствования, переосвидетельствования, установления факта инвалидности.
Программа «Правительственные акселераторы» — это специальный механизм проведения реформ, который был разработан правительством ОАЭ, представляющий собой методологию, согласно которой государственные органы должны решить проблемы и достигнуть поставленных целей в 100-дневный срок.
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