В Кыргызстане официально запустили правительственные акселераторы

...согласно которой государственные органы должны решить проблемы и достигнуть поставленных целей в 100-дневный срок.

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров и замглавы кабинета министров Объединенных Арабских Эмиратов по вопросам конкурентоспособности и обмена опытом, председатель Совета по конкурентоспособности Абдулла Нассер Лута дали старт запуску программы «Правительственные акселераторы». Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

На первом этапе в течение 100 дней будут реализованы проекты по трем направлениям:

-Сокращение барьеров для предоставления услуг дошкольного образования и повышение охвата детей дошкольным образованием в Кыргызстане;

-Упрощение процедуры получения разрешений на установление электростанций для электромобилей;

-Упрощение процедуры прохождения освидетельствования, переосвидетельствования, установления факта инвалидности.

Программа «Правительственные акселераторы» — это специальный механизм проведения реформ, который был разработан правительством ОАЭ, представляющий собой методологию, согласно которой государственные органы должны решить проблемы и достигнуть поставленных целей в 100-дневный срок.



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