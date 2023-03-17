Задержано бывшее руководство ОАО "Кыргызнефтегаз"

ГКНБ КР за незаконный вывод денежных средств в особо крупном размере задержано бывшее руководство ОАО "Кыргызнефтегаз".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 336 УК КР ("Коррупция") в отношении бывшего руководства ОАО "Кыргызнефтегаз".

"Установлено, что в период с 2017 по 2020 годы под руководством бывшего председателя правления "Кыргызнефтегаз" Б.Р.А. была организована коррупционная схема по созданию сети аффилированных фирм, с которыми заключались договоры по реализации ГСМ по заниженной стоимости. При этом разница рыночной цены и отпуска составляла 5 сом за 1 литр нефтепродуктов, которые в последующем присваивались руководством ОАО "Кыргызнефтегаз", а также их покровителями из числа высших эшелонов власти.

Также установлено, что указанные фирмы по окончании вышеуказанных операций были ликвидированы, а неоплаченные налоги составили более 400 млн. сомов.

Следует отметить, что в период правления Б.Р.А. за 4 года прибыль компании составляла 2 млрд. 977 млн. сомов. После смены руководства за последние 2 года (2021-2022 гг.) за счет устранения указанной коррупционной схемы чистая прибыль компании составила свыше 5 млрд. 800 млн. сомов.

Также в ходе расследования уголовного дела установлены факты приобретения бывшим руководством "Кыргызнефтегаза" движимого и недвижимого имущества на сумму свыше 300 млн. сомов, на которые на данный момент наложены аресты.

Вместе с бывшим руководством "Кыргызнефтегаза" задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ по Джалал-Абадской области 4 человека, являющиеся пособниками в организации данной коррупционной схемы.

В настоящее время продолжаются мероприятия по выявлению и возмещению причинённого государству ущерба.

Ведется следствие".

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