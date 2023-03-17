На проспекте Дэн Сяопина в Бишкеке снесут незаконные пристройки.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
По инициативе Ленинского акимиата состоялся комиссионный выезд с участием главного архитектора района Улана Айжигитова, специалистов муниципальной инспекции по благоустройству, сотрудников управления внутренних дел и других.
«Во время обхода решили, что представители акимиата сфотографируют каждую входную группу от улицы Фучика до Алыкулова и направят их в ГУ «Бишкекглавархитектура» и департамент по управлению муниципальным имуществом, чтобы выяснить, у кого есть разрешительные документы, а у кого пристройки самовольные. При выявлении нарушений сначала будут выданы уведомления. Если объект не будет узаконен, последует штраф и пристройку демонтируют», — отметили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261034/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!