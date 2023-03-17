На проспекте Дэн Сяопина в Бишкеке снесут незаконные пристройки

На проспекте Дэн Сяопина в Бишкеке снесут незаконные пристройки.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По инициативе Ленинского акимиата состоялся комиссионный выезд с участием главного архитектора района Улана Айжигитова, специалистов муниципальной инспекции по благоустройству, сотрудников управления внутренних дел и других.

«Во время обхода решили, что представители акимиата сфотографируют каждую входную группу от улицы Фучика до Алыкулова и направят их в ГУ «Бишкекглавархитектура» и департамент по управлению муниципальным имуществом, чтобы выяснить, у кого есть разрешительные документы, а у кого пристройки самовольные. При выявлении нарушений сначала будут выданы уведомления. Если объект не будет узаконен, последует штраф и пристройку демонтируют», — отметили в мэрии.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261034/