ГКНБ: Выявлено нарушение в деятельности Нарынского государственного университета по обучению иностранных студентов

Бишкек, "Саясат.kg". Указанные нарушения подтверждены заключением инициированной ГКНБ КР проверки комиссии Министерства образования и науки КР.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий Управлением ГКНБ КР по Нарынской области были выявлены факты грубейших нарушений порядка приема, перевода и обучения иностранных студентов в НГУ им.С.Нааматова в 2020-2021 и 2021-2022 учебные годы, повлекшие ущерб интересам и имиджу страны в сфере экспорта образовательных услуг.

Руководство вуза, в сговоре с членами приемной комиссии и злоупотребляя своими должностными положениями, принимали решения по зачислению иностранных студентов вопреки требованиям законодательства страны в сфере образования (в 2020 г. зачислены 414 студентов, в 2021 г. - 679 студентов).

Установлено, что иностранные студенты были зачислены без вступительных экзаменов, приказы об их зачислении в НГУ им.С.Нааматова были изданы задним числом, без проведения экспертизы со стороны МОН КР на предмет соответствия уровней содержания документов об образовании, выданных зарубежными учебными заведениями. При этом, большинство зачисленных студентов длительное время отсутствовали на территории КР, а также учебные занятия, рассчитанные на один полный учебный год (2 учебных семестра) были проведены за 1 семестр.

Указанные нарушения подтверждены заключением инициированной ГКНБ КР проверки комиссии Министерства образования и науки КР.

По результатам расследования в рамках уголовного дела, должностным лицам НГУ им.С.Нааматова Э.Б., Н.Ч., К.Г. и А.Э. были предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст.337 ч.2, ст.346 ч.1 и ст.348 ч.1 УК КР. Материалы уголовного дела направлены в судебные органы.