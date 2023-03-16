Профильный комитет одобрил кандидатуру Мелиса Тургунбаева на пост главы Минприродресурсов

После этого кандидатуру должен рассмотреть парламент.
Парламентский комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту поддержал кандидатуру Мелиса Тургунбаева на должность министра природных ресурсов, экологии и технического надзора. Об этом Kaktus.media сообщили депутаты.
По их словам, комитет единогласно поддержал кандидатуру Тургунбаева. После этого кандидатуру должен рассмотреть парламент.
Напомним, накануне Тургунбаева назначили исполняющим обязанности министра природных ресурсов, экологии и технического надзора. Указ подписал президент Садыр Жапаров.
Тургунбаев родился 2 мая 1982 г. Работал председателем совета директоров ОАО "Кыргызнефтегаз", был членом совета директоров ЗАО "Кыргызский инвестиционно-кредитный банк".
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