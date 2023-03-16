Стройкомпаниям запретят продавать квартиры сразу после закладки фундамента

Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев встретился с руководителями строительных компаний.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

"В настоящее время имеются случаи, когда граждане вложили свои денежные средства в покупку квартиры в строящихся многоэтажных домах, но не смогли вселиться в квартиру из-за того, что объект не достроен", - отмечают в кабмине.

Сообщается, что для защиты граждан страны от подобных случаев кабинет министров ведет работу над положением о долевом строительстве многоэтажных жилых домов.

Теперь, согласно новому регламенту, строительные компании будут обязаны достраивать каждый начатый многоквартирный дом, также им будет запрещено продавать квартиры сразу после закладки фундамента.

Торобаев сообщил, что встречи с руководителями соответствующих государственных органов и строительных компаний будут проводиться регулярно.



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