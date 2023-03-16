Срок полномочий президента Узбекистана увеличивается до 7 лет

Проект новой конституции Узбекистана увеличивает с 5 до 7 лет срок полномочий президента.
Это предусмотрено конституционным законом, который был обнародован сегодня, 15 марта, для общественного обсуждения, сообщают СМИ.
В тексте проекта новой редакции Конституции говорится, что глава Узбекистана избирается гражданами страны "на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 7 лет".
Пока статья 90 действующего Основного закона предусматривает, что президент избирается на 5 лет.
Депутаты нижней палаты парламента Узбекистана назначили референдум по внесению изменений в Конституцию на 30 апреля, а 14 марта Сенат утвердил данное решение.
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