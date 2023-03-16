Прокуратура вернула в собственность мэрии Кара-Балты детский сад и аптеку

На баланс муниципалитета Кара-Балты переданы здания детского сада и аптеки общей стоимостью 34,5 миллиона сомов.
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
«Прокуратурой Жайылского района проведена проверка в отделе муниципальной собственности при мэрии Кара-Балты. Установлено, что ранее на основании окончательных судебных решений (по исковым заявлениям надзорного органа и ОМС на имущество) в пользу муниципалитета возвращены здания аптеки с земельным участком площадью 488 квадратных метров, детского сада общей полезной площадью 1 тысяча 39,8 квадратных метра с земельным участком в 8 тысяч 115,9 квадратных метра, а также земельные участки в 8 тысяч 81,8 и 3 тысячи 802,6 квадратных метра.
Однако все вышеуказанное имущество не было принято в муниципальную собственность. По оценке независимых специалистов, итоговая стоимость земельных участков вместе со зданиями и сооружениями составила 34 миллиона 591 тысяча 992 сома», — говорится в сообщении.
Прокуратурой Жайылского района внесено предписание об устранении нарушений в мэрию Кара-Балты, по результатам рассмотрения которого все возвращенное имущество приняли на баланс муниципалитета.
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