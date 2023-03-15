Видео - Депутат Дастан Бекешев уличает сотрудников милиции в подставе бишкекчанина

Депутат парламента Дастан Бекешев заявил о подставе со стороны сотрудников милиции в отношении жителя Бишкека.

Об этом он сообщил в соцсетях.

По словам нардепа, недавно пресс-служба МВД распространила информацию о том, что у горожанина в доме обнаружено огнестрельное оружие (пистолет ТТ калибра 7,62 миллиметра с двумя магазинами и 44 патронами).

«При этом было распространено видео, как в доме найдено оружие. Но милиция прокололась. Пистолет работники Октябрьского РУВД принесли с собой. Это заметно по видеозаписям, которые сотрудники не смогли обнаружить. После вторжения в квартиру милиционеры выкличили электричество и искали все камеры, а также изъяли видеозаписи. Есть другие доказательства ментовской подставы, которые будут предоставлены стороной потерпевшего в ходе следственных и иных мероприятий. По некоторым данным, этот пистолет нашли сами работники правоохранительных органов, он хранился как вещдок по другому делу», — написал Дастан Бекешев.



Он отметил, что информация будет полезна для всех граждан, так как каждый из них или их близкий человек может оказаться в аналогичной ситуации.



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