ГКНБ: О задержании членов РЭО «Хизбут Тахрир аль-Ислами»

Бишкек, "Саясат.kg". Они осуществляли противоправную деятельность по распространению экстремистской идеологии и вовлечению в нее новых сторонников.

ГКНБ КР в рамках принимаемых мер по предупреждению и пресечению противоправной деятельности сторонников запрещенных религиозных течений, выявлена подпольная деятельность т.н. «женского крыла» РЭО «Хизбут Тахрир аль-Ислами», члены которой осуществляли противоправную деятельность по распространению экстремистской идеологии и вовлечению в нее новых сторонников.

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий фигуранты уголовного дела «С.Т.», «М.Г.» и «М.Н.» взяты под стражу и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время продолжается проведение следственно-оперативных мероприятий по установлению других лиц, причастных к запрещенным религиозно-экстремистским организациям.