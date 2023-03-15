Минздрав планирует увеличить квоту по депозиту молодого специалиста

Минздрав планирует увеличить количество мест по депозиту молодого специалиста почти в три раза.

Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

По его данным, в рамках поездки в Джалал-Абадскую область министр здравоохранения Гулнара Баатырова посетила центры общеврачебной практики Таш-Кумыра и Кара-Куля, где встретилась с молодыми специалистами. Некоторые из них заведуют отделениями в центрах.

Врачи отметили, что получают дополнительную оплату в рамках программы «Депозит молодого специалиста», кроме того, работа на периферии помогает им набраться практического опыта для дальнейшего профессионального роста.

«Радует, что в регионах опытные специалисты ведут наставничество и в систему здравоохранения привлекают молодежь. Минздрав будет и дальше увеличивать квоты на программу «Депозит молодого специалиста». На периферии молодые специалисты могут получить очень хороший опыт, надо быть ответственным и иметь понимание того, что ты уже врач», — сказала Гулнара Баатырова.

По ее словам, сейчас в программе только 175 мест, ведомство постарается довести их до 500.



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