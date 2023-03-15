Высшее руководство страны выйдет на субботник

18 марта по всей республике пройдет субботник с участием высшего руководства страны.
Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.
Как сообщается, мероприятие проведут "в целях улучшения социальной инфраструктуры, санитарного состояния, озеленения, благоустройства территорий городов и населенных пунктов".
"Во всех регионах в мероприятии примут участие сотрудники государственных органов и местных властей", - говорится в сообщении.
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