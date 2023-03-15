Кайрат Иманалиев назначен первым заместителем министра культуры, информации, спорта и молодежной политики.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По ее данным, соответствующее распоряжение подписал председатель кабмина Акылбек Жапаров.
Трудовому коллективу нового первого заместителя министра представил зампредседателя кабмина Эдиль Байсалов.
Напомним, ранее Иманалиев занимал должность генерального директора Национальной телерадиовещательной корпорации.
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