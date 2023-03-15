Министерство образования предлагает ввести конкурс и для директоров детсадов

Министерство образования и науки предлагает проводить конкурс для директоров государственных и муниципальных детских садов.

Соответствующий проект постановления кабмина ведомство вынесено на общественное обсуждение.

Чиновники считают, что необходимо проводить конкурсный отбор руководителей государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций на централизованной основе учреждением «Национальный центр оценки качества образования и информационных технологий» при Министерстве образования и науки. А директорами назначать сроком на пять лет.

Конкурс предлагается проводить как на вакантные должности, так и на те, где руководителем работает один человек более пяти лет.

«Руководители государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций, проработавшие в должности более пяти лет, считаются освобожденными от занимаемой должности со дня вступления в силу настоящего постановления и временно исполняющими обязанностями до назначения нового руководителя, а также имеют право на прохождение конкурса на общих основаниях наряду с другими кандидатами при соответствии квалификационным требованиям, установленным к должности», — говорится в проекте постановления.

На ведомственные дошкольные образовательные организации действие постановления распространяться не будет.

Ранее Минобраз предложил проводить конкурсный отбор среди кандидатов на должность директора государственного среднего профессионального учебного заведения и учебного заведения начального профессионального образования, а также установить пятилетнее ограничение срока действия трудового договора.

Напомним, в 2022-м президент подписал указ, согласно которому к началу нового учебного года в 966 школах должны были смениться директора, поскольку они занимают должность более пяти лет.

Первый тур отборочного испытания проходил с 11 по 30 августа. Однако почти в половине учебных заведений конкурс не состоялся или результаты оказались неудовлетворительными. Министерство образования и науки проводило несколько туров, пока не закрыло все вакансии.

В этом году ведомство уже объявило новый конкурс. Он проводится в тех школах, где директора занимают должность более пяти лет.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/260791/