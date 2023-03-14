ГКНБ КР: 5 жителей Ноокенского района Жалал-Абадской области отреклись от экстремисткой идеологии РЭО «Хизбут-Тахрир»

Бишкек, "Саясат.kg". Продолжается работа по отречению членов РЭО «Хизбут-Тахрир».
ГУ ГКНБ КР по Жалал-Абадской области в рамках предупредительно-профилактических мер по противодействию религиозно-экстремистским организациям в КР, продолжается работа по отречению членов РЭО «Хизбут-Тахрир».
По результатам проведенных профилактических мероприятий, публично отречены от экстремисткой идеологии граждане КР: А.А.Т., 1967 г.р., А.Т.К., 1977 г.р., Т.А.А., 1978 г.р., Ю.Р.М., 1979 г.р., и Х.Ш.Ш., 2000 г.р., уроженцы и жители Ноокенского района Жалал-Абадской области. Указанные лица ранее были вовлечены в экстремистскую деятельность РЭО «Хизбут-Тахрир» и активно пропагандировали экстремистскую идеологию.
По результатам профилактического воздействия вышеуказанные граждане признали ошибочность выбранного ими религиозной идеологии и призвали граждан не поддаваться влиянию и незаконным призывам членов РЭО «Хизбут-Тахрир».
ГКНБ КР продолжает работу по проведению профилактических мероприятий по недопущению вовлечения новых адептов в ряды запрещенной религиозной экстремисткой организации «Хизбут-Тахрир».
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