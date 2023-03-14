Попросил телефон... С ножницами в руке

1 апреля прошлого года несколько подростков гуляли в районе озера Сорока.
К ним вышел мужчина, который держал в руках ножницы для резки металла. Угрожая этими ножницами, забрал у одного из мальчишек телефон стоимостью 13 400 сомов и скрылся.
Такова официальная версия происшествия.
Версия обвиняемого:
- Я выпил водки и находился возле озера. Вечером в этом районе встретил парней. Мне очень нужно было позвонить, поэтому я поздоровался и попросил у одного из них телефон. Ножницами я никому не угрожал, они просто были у меня в руке. Отошел чуть в сторону и стал звонить. Пока разговаривал по телефону, парни разбежались. Я немного подождал, когда они вернутся за своим телефоном, но никто не вернулся. В тот же день я продал телефон за 4 000 сомов.
Версия несовершеннолетнего потерпевшего:
- Примерно в полшестого вечера мы с друзьями вышли погулять. Встретили мужчину азиатской внешности 35-40 лет, который был в нетрезвом состоянии и говорил, что здесь гулять опасно: местность болотистая, мало ли что может случиться… Потом он подошел к нам и стал просить сотовый телефон для звонка. Напрямую он нам не угрожал, но стоял в полуметре и держал в руке направленные в нашу сторону ножницы. Я испугался и отдал ему телефон…
Кроме обвинения в разбое в отношении несовершеннолетних, гражданину Б.К. припомнили его непогашенную прошлую судимость. По приговору Первомайского районного суда он получил в общей сложности 14 лет исправительной колонии строгого режима.
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