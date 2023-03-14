Землетрясение в Турции. На спецсчет поступило больше 103 миллионов сомов

Кроме того, перечислены 18 тысяч 250 рублей и $65,67.
На спецсчет, открытый в Кыргызстане для пострадавших от землетрясения граждан Турции, поступило 103 миллиона 92,8 тысячи сомов. Об этом сообщило Министерство финансов.
Кроме того, перечислены 18 тысяч 250 рублей и $65,67.
В Центральном казначействе Минфина для граждан, пострадавших в результате землетрясения в Турции, открыт специальный единый депозитный счет. Желающие помочь в ликвидации последствий стихийного бедствия могут перечислить средства в сомах, долларах, рублях и евро на реквизиты счета:
банк: «Айыл Банк» ААК
ИНН 01803199710084
БИК 135001
ОКПО 30597768
номер счета: 1350102119900169 «Транзитный счет Министерства финансов Кыргызской Республики (помощь Турецкой Республике)» (сомы, рубли, доллары США, евро)
код платежа 14411100 — «Текущая помощь»
назначение: помощь Турецкой Республике от добровольных граждан и юридических лиц.
Ряд мощных землетрясений произошел на юге Турции 6-7 февраля возле Газиантепа, где проживает более миллиона человек. Десятки афтершоков зафиксировали в Сирии, Грузии и других странах. Посольство Турции в Кыргызстане объявило сбор гуманитарной помощи. В КР открыт единый депозитный счет по сбору средств для помощи пострадавшим. Число жертв землетрясения в Турции превысило 45 тысяч человек. В Хатае погибла гражданка Кыргызстана. В Сирии, также пострадавшей от землетрясения, сообщают о почти 5,8 тысячи погибших.
Еще два землетрясения силой 6,4 и 5,8 балла 20 февраля унесли жизни шести человек на границе Турции и Сирии, 294 человека получили ранения, несколько зданий обрушились в регионе вокруг Хатая и на побережье Средиземного моря.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/260655/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!