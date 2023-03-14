Землетрясение в Турции. На спецсчет поступило больше 103 миллионов сомов

Кроме того, перечислены 18 тысяч 250 рублей и $65,67.



На спецсчет, открытый в Кыргызстане для пострадавших от землетрясения граждан Турции, поступило 103 миллиона 92,8 тысячи сомов. Об этом сообщило Министерство финансов.

Кроме того, перечислены 18 тысяч 250 рублей и $65,67.

В Центральном казначействе Минфина для граждан, пострадавших в результате землетрясения в Турции, открыт специальный единый депозитный счет. Желающие помочь в ликвидации последствий стихийного бедствия могут перечислить средства в сомах, долларах, рублях и евро на реквизиты счета:

банк: «Айыл Банк» ААК

ИНН 01803199710084

БИК 135001

ОКПО 30597768

номер счета: 1350102119900169 «Транзитный счет Министерства финансов Кыргызской Республики (помощь Турецкой Республике)» (сомы, рубли, доллары США, евро)

код платежа 14411100 — «Текущая помощь»

назначение: помощь Турецкой Республике от добровольных граждан и юридических лиц.

Ряд мощных землетрясений произошел на юге Турции 6-7 февраля возле Газиантепа, где проживает более миллиона человек. Десятки афтершоков зафиксировали в Сирии, Грузии и других странах. Посольство Турции в Кыргызстане объявило сбор гуманитарной помощи. В КР открыт единый депозитный счет по сбору средств для помощи пострадавшим. Число жертв землетрясения в Турции превысило 45 тысяч человек. В Хатае погибла гражданка Кыргызстана. В Сирии, также пострадавшей от землетрясения, сообщают о почти 5,8 тысячи погибших.

Еще два землетрясения силой 6,4 и 5,8 балла 20 февраля унесли жизни шести человек на границе Турции и Сирии, 294 человека получили ранения, несколько зданий обрушились в регионе вокруг Хатая и на побережье Средиземного моря.



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