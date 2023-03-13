ГКНБ КР: Выявлены факты незаконного строительства многоэтажных жилых домов на территории г.Джалал-Абад

Бишкек, "Саясат.kg". Ведется следствие.
Главным управлением ГКНБ КР по Джалал-Абадской области в ходе проводимых мероприятий по демонтажу устойчивых коррупционных проявлений в сфере архитектурно-строительного надзора выявлены систематические факты возведения многоэтажных жилых домов на территории г.Джалал-Абад, без соответствующей градостроительной и разрешительной документации.
Установлено, что ответственные лица Джалал-Абадского регионального управления Департамента государственного архитектурно-строительного контроля, а также Джалал-Абадского регионального управления по градостроительству и архитектуре не осуществляли государственный архитектурно-строительный надзор по проверке соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов и проектной документации в процессе строительства многоэтажных жилых домов.
Согласно статьи 24 Закона КР «О градостроительстве и архитектуре» «объекты градостроительства и архитектуры должны отвечать установленным требованиям прочности, сейсмостойкости, устойчивости, безопасности, технологичности, а также уровню обеспеченности инженерно-технической и транспортной инфраструктурой и инженерным оборудованием».
Однако, должностные лица вышеуказанных уполномоченных государственных органов, в сговоре с представителями строительных компаний, допустили безконтрольное и самовольное строительство объектов, без наличия положительных заключений экспертизы проектно-сметной документации уполномоченных госорганов.
Ведется следствие.
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