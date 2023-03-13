Посольство КР в РФ призывает граждан не пользоваться услугами посредников

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Посольство рекомендует не пользоваться услугами посредников при оформлении официальных документов и иных разрешительных документов на пребывание в Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также, дипломатическое представительство призывает кыргызстанцев не прибегать к предложениям третьих лиц, которые обещают легкие и быстрые деньги за оказание услуг по распространению запрещенных средств путем их доставки и закладки.

При этом посольство напоминает, что для получения консульской и юридической помощи граждане КР могут обратиться по телефонам горячей линии консульского отдела посольства: +7 (925) 115 50 47; +7 925 285 50 47 либо прийти на личный прием непосредственно в консульский отдел по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, 62 стр. 2.





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