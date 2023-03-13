"Мечта президента построить в КР "Куршевель" начинает воплощаться в жизнь"

Название для кыргызстанского Куршавеля уже придумано и выбрана ли конкретная точка?
Идея и мечта нашего президента Садыра Жапарова построить в нашей стране "Куршевель", но кыргызский, начинает воплощаться в жизнь. Об этом в интервью телерадиокомпании "Мир" заявил глава кабмина КР Акылбек Жапаров.
По его словам, буквально через две-три недели основатель этого уникального курорта в Европе приедет в Кыргызстан.
Название для кыргызстанского Куршавеля уже придумано и выбрана ли конкретная точка?
"Нет, есть несколько горных снежных вершин. Там они из одной переходят в другие. Надеюсь, когда бизнес-план будет подготовлен, если глава государства сочтет нужным придумать какое-то название, то мы это проработаем.
Кстати, мы уже договорились и запускаем рядом с Бишкеком курорт там будет около 20 километра фуникулёров – работать будут и зимой, и летом. Зимой – это будет уникальная возможность покататься на лыжах буквально в 20 минутах езды от Бишкека. Все технические сооружения будут построены австрийской фирмой Doppel Maier – она в первой тройке. Их мастера уже были, мы наняли зарубежных проектировщиков, земли все уже выделены. Уже дней через 10-15 мы дадим старт строительству первого международного круглогодичного горнолыжного курорта", - сказал Жапаров.
URL: https://www.vb.kg/427921
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!