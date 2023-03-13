В Ала-Букинском районе пенсионер на машине сбил трех человек

В Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области пожилой мужчина на машине сбил трех человек.
Среди пострадавших есть трехлетний ребенок. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Короче».
В УОБДД региона 24.kg сообщили подробности произошедшего.
По их данным, дорожный инцидент произошел 3 марта на улице Ибраимова. За рулем автомобиля Daewoo Tico, сбившего пешеходов, был 84-летний пенсионер. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок. Они были госпитализированы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/260564/
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