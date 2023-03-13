Прямое авиасообщение между Бишкеком и Пекином обсудили чиновники двух стран

Об этом сообщает пресс-служба МИД.



Открытие прямого авиасообщения между Бишкеком и Пекином с директором международного департамента администрации гражданской авиации Китая Чэнь Вэем обсудила Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в КНР Актилек Мусаева. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, кроме вопроса прямых перелетов между столицами двух стран и открытия дополнительных воздушных коридоров, стороны обсудили актуальные проблемы сотрудничества в сфере авиации.

Отмечено, что для развития электронной коммерции необходимо наладить грузовые рейсы между КР и Китаем.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/260560/