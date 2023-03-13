Сейсмоустойчивость новых домов проверит специально созданная комиссия — кабмин

Сейсмоустойчивость всех новых домов проверит специально созданная государственная комиссия.
Об этом в интервью заявил глава кабмина Акылбек Жапаров.
По его словам, сильнейшие землетрясения в Турции и Сирии «еще раз обратили внимание нашего правительства, главы нашего государства Садыра Жапарова на строительную отрасль».
«К сожалению, 30 лет мы увлекались демократическим строительством Кыргызстана: около шести президентов, 33 правительства, нам некогда было оглядываться на все эти стороны. Но наши строители молодцы, они выдерживали строительные нормы, которые закладывались еще в советское время. Есть еще у нас инженеры, надзорные органы. Несмотря на это, мы создали сейчас рабочую государственную комиссию, которая более пристально, через призму этой трагедии, изучит все новые дома, построенные за последние 10-20 лет, на предмет сейсмоустойчивости», — сказал чиновник.
Он также заметил, что президентом Академии наук КР стал сейсмолог.
«У нас более 95 процентов страны — это горы. Практически около 3 тысяч мелких землетрясений у нас происходит, также бывают и более серьезные — магнитудой 4,5-5 на границах с соседями и на территории нашей страны. Поэтому ждем рекомендаций от науки и начинаем принимать практические меры, направленные на уменьшение влияния катастроф, в том числе и землетрясений, на наших граждан», — добавил Акылбек Жапаров.
Отметим, что глава государства не разделяет оптимизм председателя кабмина. Садыр Жапаров ранее раскритиковал качество многоэтажек, возведенных за последние 10 лет.
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