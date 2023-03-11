ГКНБ КР: В Ошской области обнаружен «схрон» оружия и боеприпасов

Бишкек, "Саясат.kg". 10 марта с.г. на южной стороне мкр. «Амир-Тимур» г.Ош выявлен «схрон» оружия и боеприпасов.
ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области в результате проводимых мероприятий по противодействию деятельности МТО и РЭО, в рамках ЕРП по ст. 37, 252 ч.3 п.3 УК КР, с привлечением инженерно-саперного подразделения, 10 марта с.г. на южной стороне мкр. «Амир-Тимур» г.Ош выявлен «схрон» оружия и боеприпасов.
В «схроне», в полиэтиленовом мешке обнаружен пистолет «револьвер» -1 ед (8мм), пистолет итальянского производства -1 ед. (8мм), пистолет иностранного производства -1 ед., (9мм), граната Ф1- 1 ед., капсуль детонатор, магазин от АК-74-1 ед., патроны калибров (9мм) - (7.62мм) - (5.45мм)-61шт., (ЛПС 7.62мм), перчатки, маски.
По факту обнаружения огнестрельного оружия и боеприпасов, СО ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области назначены соответствующие экспертизы.
В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению владельцев оружия и боеприпасов.
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