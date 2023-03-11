"Двор превратился в место сбора пьяниц". Жалоба жителей 4-го микрорайона и ответ мэрии

Двор сквозной оградить не можем.

"У нас есть детская площадка во дворе, и она превращается в мусорку и место встречи пьяниц. Ночами молодежь собирается, а утром кругом мусор, бутылки и все остальное. Обращались в МТУ, оградить территорию не можем, так как она муниципальная. Одним словом, сейчас мы бессильны. Двор сквозной оградить не можем. Просим мэрию и все компетентные ведомства обратить внимание на нашу проблему", - говорят они.

После публикации пресс-служба мэрии Бишкека сообщила со ссылкой на акимиат Октябрьского района и МТУ №11, что указанная в жалобе детская площадка - муниципальная, но на данном участке "нет дворника, как и по микрорайону, кроме дорог, где имеются технологические карты".

"Подбор мусора на территории площадки производится с привлечением соцработников, граждан, проходящих альтернативную службу, и клиентов пробации, направленных в МТУ", - пояснили в мэрии. И отметили необходимость направить участковых для "работы с лицами, которые употребляют алкоголь на данном участке".

"Вместе с тем МТУ на постоянной основе ведет разъяснительную работу с председателями ТСЖ и жителями домов данного участка", - сказано в ответе властей.



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