Дело «Кумтора». Тенгиза Болтурука оставили под стражей

Бывшего внешнего управляющего ЗАО «Кумтор Голд Компани» Тенгиза Болтурука оставили под стражей.

Об этом 24.kg сообщил адвокат Кайсын Абакиров.

По его словам, такое решение принял Октябрьский районный суд Бишкека. Таким образом, суд не удовлетворил прошение обвиняемого и его защитников отпустить Тенгиза Болтурука под домашний арест.

«Решение суда обжаловано, так как мы считаем его необоснованным. Суд оставил Тенгиза Болтурука под стражей еще на два месяца», — сказал Кайсын Абакиров.

Тенгиза Болтурука и Рыспека Токтогулова отстранили от всех должностей. Сообщалось, что Генеральная прокуратура начала детальную проверку. Результатом ее стали три уголовных дела с предварительным ущербом государству в 1 миллиард сомов. В итоге бывший внешний управляющий «Кумтором» задержан и водворен в СИЗО ГКНБ до 10 ноября 2022 года. Сам Тенгиз Болтурук свою вину не признает. Он заявил, что все обвинения ложные. Его адвокат говорит, что обвиняемый готов сотрудничать со следствием.

Тенгиз Болтурук арестован и содержится в СИЗО ГКНБ.



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