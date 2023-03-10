ГКНБ КР: Выявлен факт присвоение денежных средств местного бюджета при строительстве моста

Бишкек, "Саясат.kg". Согласно договору, срок сдачи объекта в эксплуатацию должно было не позднее 30 ноября 2021 года.

Управлением ГКНБ КР по Нарынской области в результате проводимых по демонтажу коррупционных проявлений мероприятий, установлен факт сговора ответственных работников сельского округа Кабак с ОсОО “ЭКО-строймонтаж”.

В частности, 30 ноября 2020 года между указанными сторонами был заключен договор на строительство моста через реку Коко-Мерен в с.Кызыл-Коргон, Кабакского сельского округа Жумгальского района, со сметной стоимостью 572 994 сом. Согласно договору, срок сдачи объекта в эксплуатацию должно было не позднее 30 ноября 2021 года.

Однако, глава сельского округа Кабак и ответственные лица ОсОО «ЭКО-строймонтаж» преследуя материальные интересы, вопреки интересам государства, не исполнили договор по строительству моста, а выделенные на это денежные средства присвоили. Вследствие неправомерных действий последних, бюджету сельского округа причинен материальный ущерб в сумме 572 994 сомов.

На основании собранных материалов, 28 февраля 2023 года по данному факту СО УГКНБ КР по Нарынской области возбуждено уголовное дело по ст.337 ч.2 УК КР «Злоупотребление должностным положением».

В настоящее время в целях объективного и всестороннего расследования всех обстоятельств дела, проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.