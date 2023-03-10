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ГКНБ КР: По факту закупки оборудования по завышенной стоимости задержан один из бывших руководителей ЗАО «Альфа Телеком»

Бишкек, "Саясат.kg". Ведется следствие.

ГКНБ КР в рамках расследования уголовного дела выявил факт закупки оборудования в ЗАО «Альфа Телеком» по завышенным ценам.

Установлено, что бывший заместитель генерального директора «П.М.А.» и руководители департамента по IT- технологиям ЗАО «Альфа Телеком», вступив в сговор с отдельными участниками тендера приобрели IT - оборудования по завышенной стоимости.

В ходе расследования уголовного дела были проведены соответствующие экспертизы и предварительный ущерб составил порядка 20 млн. сомов.

На основании добытых доказательств «П.М.А.» в порядке ст.98 УПК КР выдворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Ведется следствие.

           

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