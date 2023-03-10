Минобразования начало прием документов для участия в конкурсе директоров

Тестирование пройдет 4-5 апреля.
Министерство образования и науки начало прием документов на участие в конкурсе на вакантные должности в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях республики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По ее данным, документы принимают до 22 марта, их необходимо отправить на электронную почту своего региона или города. Список по ссылке. Тестирование пройдет 4-5 апреля.
В Бишкеке вакантны 7 мест, Баткенской области — 27, Джалал-Абадской — 67, Нарынской — 7, Таласской — 4, Ошской — 69, Чуйской — 33, Иссык-Кульской — 8.
Напомним, что конкурс на вакантные места руководителей общеобразовательных организаций проводится в тех школах, где директора занимают должность более пяти лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/260389/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!