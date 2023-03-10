Минобразования начало прием документов для участия в конкурсе директоров

Тестирование пройдет 4-5 апреля.

Министерство образования и науки начало прием документов на участие в конкурсе на вакантные должности в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях республики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, документы принимают до 22 марта, их необходимо отправить на электронную почту своего региона или города. Список по ссылке. Тестирование пройдет 4-5 апреля.

В Бишкеке вакантны 7 мест, Баткенской области — 27, Джалал-Абадской — 67, Нарынской — 7, Таласской — 4, Ошской — 69, Чуйской — 33, Иссык-Кульской — 8.

Напомним, что конкурс на вакантные места руководителей общеобразовательных организаций проводится в тех школах, где директора занимают должность более пяти лет.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/260389/