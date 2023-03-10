ГКНБ КР: Похищенного кыргызстанца нашли в Республике Узбекистан

Бишкек, "Саясат.kg". За его освобождение вымогали у близких родственников 50 тыс. долларов США.
ГКНБ КР в ходе проведенных с СГБ РУ совместных оперативно-розыскных мероприятий, на территории Наманганской области РУ задержаны и водворены в ИВС СГБ РУ двое похитителей гражданина КР «О.Т.Т.», уроженцы Наманганской области РУ – «У.У.З.» и «Б.К.И.».
28 февраля 2023 года в адрес ГКНБ КР обратилась гражданка КР «О.С.Т.», по факту похищения её брата «О.Т.Т» и находящегося в заложниках у неизвестных лиц на территории РУ.
Установлено, что вышеуказанные лица 23 октября 2022 года обманным путем через КПП «Баймак» (расположен на территории Ала-Букинского района Джалал-Абадской области) вывезли «О.Т.Т.» на территорию РУ, где удерживали последнего на протяжении пяти месяцев, а также за его освобождение вымогали у близких родственников 50 тыс. долларов США.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, 7 марта 2023 года похищенный «О.Т.Т.» доставлен в КР и передан близким родственникам.
В настоящее время СГБ РУ проводятся соответствующие мероприятия по привлечению к уголовной ответственности задержанных лиц.
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