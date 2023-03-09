Изнасилование 13-летней девочки. Суды пытаются смягчить приговор насильникам

Потерпевшая сторона полагает, что высшая инстанция еще сократит срок отбывания наказания и насильники выйдут на свободу.

Отец изнасилованной 13-летней девочки обеспокоен попытками судей смягчить приговор милиционерам, обвиняемым в совершении преступления против его дочери. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, 13 марта в Верховном суде начнется рассмотрение дела в отношении двоих обвиняемых. Ранее Свердловский суд смягчил им наказание. Потерпевшая сторона полагает, что высшая инстанция еще сократит срок отбывания наказания и насильники выйдут на свободу.

«Мы призываем судей объективно и справедливо рассматривать дело, принять законное решение», — сказал отец жертвы насилия.

Отметим, двум бывшим сотрудникам милиции и охраннику рынка «Дордой» вменяют вместо статьи 154 «Изнасилование, совершенное в отношении ребенка в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет» менее тяжкую 156-ю — «Понуждение к действиям сексуального характера» УК КР.

Судья Свердловского райсуда Азис Эшалиев приговорил Н.К. (охранник рынка) к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, А.Э. (участковый милиции) — к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима. К.Д. (инспектор по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района) суд также приговорил к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Коллегия Бишкекского городского суда под председательством Мирада Динеева смягчила приговор обвиняемым, сократив сроки отбывания наказания до 6 и 9 лет.

Напомним, преступление совершено в 2021 году. В марте 2022-го задержаны подозреваемые — два милиционера (сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района и участковый УВД Свердловского района столицы), еще один соучастник — охранник рынка «Дордой» (предположительно тоже бывший сотрудник ОВД). Судебный процесс начался в июле 2022 года. До этого рассмотрение неоднократно откладывалось.

В Первомайском районном суде Бишкека также рассматривалось дело в отношении четвертого подозреваемого в изнасиловании — официанта. Все четверо обвиняемых знакомы друг с другом.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/260345/